Un insegnante di musica di 45 anni, residente nel Casertano e impiegato in una scuola elementare di Milano, è stato accusato di violenza sessuale aggravata e adescamento. La vicenda ha portato alla richiesta di una pena di dieci anni di reclusione. L’indagine si concentra sulle accuse avanzate nei confronti del docente, in un contesto scolastico, sollevando questioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle istituzioni educative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenza sessuale aggravata e adescamento. E’ questa la grave accusa che pesa su un maestro di musica di 45 anni, originario del Casertano, impiegato presso una scuola elementare di Milano. Episodi che lo hanno portato all’arresto e al processo che si è concluso con una richiesta di condanna da parte del pm Menegazzo pari a 10 anni e 4 mesi di reclusione per fatti che coinvolgerebbero sette alunne di 10 anni. Bimbe che sono state ascoltate e che hanno confermato quanto era già emerso dalle immagini riprese dalle microcamere installare dal Nucleo Tutela donne e minori della polizia locale lombarda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza sessuale in una scuola elementare: chiesti 10 anni per un professore del Casertano

