Violenza sessuale di gruppo | chiesti 10 anni per Pizzolato bronzo olimpico a Parigi e Tokyo
La denuncia è stata presentata nel 2022 da una turista finlandese. Il pesista azzurro è finito sotto accusa da parte della Procura di Trapani insieme a tre amici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
