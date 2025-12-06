Violenza sessuale di gruppo chiesti 10 anni per il sollevatore Pizzolato

Lettera43.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per il sollevatore Antonino Pizzolato, vincitore di due medaglie di bronzo alle Olimpiadi (negli 81 kg a Tokyo 2020 e negli 89 kg a Parigi 2024), accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena è stata richiesta per gli altri tre imputati, amici dell’atleta azzurro: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Gli abusi sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese. Antonino Pizzolato (Ansa). Cosa sarebbe successo a luglio del 2022 a Trapani. «Nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso », ha sostenuto nella requisitoria la pm Giulia Sbocca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

violenza sessuale di gruppo chiesti 10 anni per il sollevatore pizzolato

© Lettera43.it - Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per il sollevatore Pizzolato

Approfondisci con queste news

violenza sessuale gruppo chiestiViolenza sessuale di gruppo, chiesti 10 mesi di carcere per Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi - Gli abusi sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese di 27 anni. msn.com scrive

violenza sessuale gruppo chiestiViolenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per Antonino Pizzolato, medaglia olimpica a Parigi 2024 - Le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante ... Scrive msn.com

violenza sessuale gruppo chiestiViolenza sessuale di gruppo: chiesti 10 anni per Pizzolato, bronzo olimpico a Parigi e Tokyo - Il pesista azzurro è finito sotto accusa da parte della Procura di Trapani insieme a tre amici ... Segnala msn.com

violenza sessuale gruppo chiestiViolenza sessuale di gruppo a Trapani: chiesti 10 anni per il campione olimpico Pizzolato - Dieci anni di carcere è la richiesta per il campione olimpico Antonino Pizzolato accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Scrive meridionews.it

violenza sessuale gruppo chiestiNino Pizzolato, il campione olimpico a processo: violenza sessuale di gruppo su una turista, chiesti 10 anni - La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per Antonino Pizzolato, campione olimpico di sollevamento pesi, medaglia di bronzo a ... Secondo ilmessaggero.it

violenza sessuale gruppo chiestiBronzo olimpico Nino Pizzolato a processo per violenza sessuale di gruppo, racconto choc: quanti anni rischia - Il campione olimpico Nino Pizzolato e il processo per una presunta violenza sessuale avvenuta a Trapani nel 2022: per lui chiesti 10 anni ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Gruppo Chiesti