La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per il sollevatore Antonino Pizzolato, vincitore di due medaglie di bronzo alle Olimpiadi (negli 81 kg a Tokyo 2020 e negli 89 kg a Parigi 2024), accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. La stessa pena è stata richiesta per gli altri tre imputati, amici dell’atleta azzurro: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Gli abusi sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese. Antonino Pizzolato (Ansa). Cosa sarebbe successo a luglio del 2022 a Trapani. «Nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l’esistenza di un consenso », ha sostenuto nella requisitoria la pm Giulia Sbocca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per il sollevatore Pizzolato