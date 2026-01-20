Viminale | stop trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione

Il Ministero dell’Interno ha annunciato la sospensione delle trasferte per i tifosi di Fiorentina e Roma fino alla fine della stagione. La decisione mira a garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi, limitando gli spostamenti dei supporter delle due squadre. Questa misura si inserisce nel quadro delle iniziative adottate per prevenire situazioni di rischio e promuovere un ambiente più sicuro negli incontri di calcio.

ROMA – Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l'adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze. Il provvedimento, a quanto si apprende, in seguito alla rissa che ha coinvolto i tifosi viola e quelli giallorossi, domenica scorsa 18 gennaio 2026, sull'Autostrada, vicino a Bologna.

