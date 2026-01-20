Vigor ha dimostrato di saper affrontare le sfide, mantenendo alta la qualità del lavoro e consolidando la propria affidabilità. Nonostante le difficoltà dovute a recenti infortuni, i risultati ottenuti confermano la solidità e l’efficienza del gruppo, che continua a lavorare con competenza e determinazione. Un esempio di come la fiducia nei propri mezzi possa fare la differenza in ogni contesto professionale.

La Vigor ha cambiato marcia ed ha trovato un’incrollabile fiducia nei propri mezzi. Lo dimostrano i risultati, eccellenti nonostante l’emergenza infortuni. Da fine novembre, Clementi ha davvero dato la scossa ad un gruppo che nella prima parte della stagione non aveva espresso tutto il suo potenziale. A Sora si è vista una squadra solida, sia tatticamente sia sotto l’aspetto mentale. Non solo, i rossoblu di Clementi sono riusciti a controllare il gioco con estrema naturalezza per lunghi tratti della gara e anche questo è un passo in avanti. Forse è una Vigor diversa rispetto a quelle proposte da Clementi negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, è un’altra storia: "Il gruppo lavora bene"

