Buongiorno | L’impegno del gruppo c’è sempre stato il Qarabag lavora molto sulle ripartenze

Ilnapolista.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions del Napoli contro il Qarabag. La conferenza di Buongiorno. «Siamo stati contenti per la vittoria contro l’Atalanta, ma dobbiamo subito recuperare le energie. Sappiamo sarà una partita tosta, dura, ci faremo trovare pronti». Ha visto un’aria diversa? «Abbiamo sempre avuto fiducia nel mister. Quello che c’era da fare era recuperare un po’ di energie, soprattutto mentali. I periodi meno positivi possono capitare a tutti, abbiamo messo tutto in campo e siamo stati contenti della vittoria. L’impegno del gruppo c’è sempre stato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

buongiorno l8217impegno del gruppo c8217232 sempre stato il qarabag lavora molto sulle ripartenze

© Ilnapolista.it - Buongiorno: «L’impegno del gruppo c’è sempre stato, il Qarabag lavora molto sulle ripartenze»

Contenuti che potrebbero interessarti

Napoli, Buongiorno migliora: il rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana - Alessandro Buongiorno sta lavorando ancora a parte dopo l'intervento chirurgico per groin pain al quale si è sottoposto. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Buongiorno L8217impegno Gruppo C8217232