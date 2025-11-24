Buongiorno | L’impegno del gruppo c’è sempre stato il Qarabag lavora molto sulle ripartenze

Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions del Napoli contro il Qarabag. La conferenza di Buongiorno. «Siamo stati contenti per la vittoria contro l’Atalanta, ma dobbiamo subito recuperare le energie. Sappiamo sarà una partita tosta, dura, ci faremo trovare pronti». Ha visto un’aria diversa? «Abbiamo sempre avuto fiducia nel mister. Quello che c’era da fare era recuperare un po’ di energie, soprattutto mentali. I periodi meno positivi possono capitare a tutti, abbiamo messo tutto in campo e siamo stati contenti della vittoria. L’impegno del gruppo c’è sempre stato». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

