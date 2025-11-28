La Juve ritrova Gatti | il difensore di nuovo in gruppo Vlahovic lavora a pieno regime

Contro il Cagliari ritorna fra i pali Di Gregorio. Kalulu dovrebbe essere riconfermato, nonostante sin qui abbia sempre giocato: poi rifiaterà per la coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la juve ritrova gatti il difensore di nuovo in gruppo vlahovic lavora a pieno regime

© Gazzetta.it - La Juve ritrova Gatti: il difensore di nuovo in gruppo. Vlahovic lavora a pieno regime

