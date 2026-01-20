Vieste esclusa dalle 10 finaliste della ' Capitale della Cultura'

Vieste, candidata insieme ad altre 23 città, aspettava con interesse l’esito della selezione per la candidatura a Capitale della Cultura italiana 2028. Tuttavia, la città non è stata inclusa tra le dieci finaliste. La decisione rappresenta un momento di riflessione e di valutazione per il futuro, mantenendo l’impegno nel valorizzare il patrimonio culturale e le potenzialità della località.

Vieste, candidata insieme ad altre 23 città a Capitale della Cultura italiana del 2028, non è tra i dieci progetti finalisti. La proposta - che pure era stata fortemente voluta dal neo assessore regionale al Turismo Graziamaria Starace, non è riuscita a convincere la giuria.

Capitale della Cultura 2028, Benevento-Pietrelcina e Città Caudina escluse dalle dieci finalisteBenevento-Pietrelcina e l’Unione delle Città Caudine sono state escluse dalla lista delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Capitale della cultura 2028, Forlì è tra le 10 finaliste. “Un risultato straordinario”Forlì è tra le dieci città finaliste per diventare la Capitale italiana della cultura 2028, una selezione annunciata dalla giuria e prevista per il 27 marzo.

