Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, esprime perplessità sulla proposta di una nuova variante di Viale Mattei, affermando che rimarrà comunque una tangenziale. La sua nota si concentra sulla volontà di alleviare il carico di traffico nell’area, sottolineando l’importanza di valutare attentamente le soluzioni urbanistiche e infrastrutturali per la città.

"Viale Matteo è destinata a restare un pezzo di tangenziale". Lo scrive il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi in una nota incentrata sul progetto per una nuova variante per sgravare quell’area della città dal traffico. "Il 9 maggio 2022 – ricostruisce – gli 800 cittadini del quartiere San Giuseppe, ex Villaggio Anic, rivolsero al sindaco un esposto sull’’insostenibile disagio da viabilità in viale Enrico Mattei’ causato dall’’enorme flusso di traffico’ per cui è diventato ’l’arteria direttrice verso la zona industriale e i lidi’. Causa principale è che quando, circa 25 anni fa, fu progettata la nuova circonvallazione nord oltre la ferrovia, ne furono realizzati il primo e secondo stralcio (. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Viale Mattei resterà una tangenziale". Ancisi contro la nuova variante

La variante di Tirano e il cantiere olimpico diventato un caso: per la tangenziale apertura (parziale) di 3,3 kmUn sopralluogo nel cantiere della variante di Tirano, in Valtellina, ha evidenziato lo stato di avanzamento dei lavori per l'apertura parziale di 3,3 km della tangenziale, prevista per il 12 dicembre 2025.

