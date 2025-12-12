La variante di Tirano e il cantiere olimpico diventato un caso | per la tangenziale apertura parziale di 3,3 km

Un sopralluogo nel cantiere della variante di Tirano, in Valtellina, ha evidenziato lo stato di avanzamento dei lavori per l'apertura parziale di 3,3 km della tangenziale, prevista per il 12 dicembre 2025. Presenti autorità e rappresentanti di ANAS e istituzioni locali, che hanno fatto il punto sulla progettazione e le tempistiche di completamento.

Tirano (Sondrio), 12 dicembre 2025 – Questa mattina si è svolto un sopralluogo nel cantiere della variante di Tirano, in Valtellina, alla presenza del Commissario di Governo Nicola Prisco, del Chief Operating Officer (Coo) di Anas Eutimio Mucilli, del responsabile della Struttura Territoriale Lombardia Matteo Castiglioni, dell'assessore regionale Massimo Sertori e del sindaco Stefania Stoppani per fare il punto sull'avanzamento dei lavori. L'infrastruttura, come è stato sottolineato, rappresenta un'opera strategica per il miglioramento della mobilità dell'area.

