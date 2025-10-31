Spalletti si presenta | Napoli resterà nel mio cuore ma ora inizia una nuova sfida con la Juventus

Inter News 24 Spalletti, nuovo tecnico bianconero, ha chiarito alcuni aspetti: «Le mie parole sulla tuta? Parlavo solo di quella stagione». Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo passato al Napoli, rispondendo alle critiche arrivate da una parte della piazza azzurra dopo il suo approdo in bianconero. L’ex tecnico dell’ Inter ha voluto chiarire il senso delle sue vecchie dichiarazioni e ribadire il legame affettivo con la città dove ha conquistato lo scudetto nel 2023. «Non sono contenti a Napoli del mio arrivo qui? Io ho lasciato qualcosa in tutte le città in cui ho allenato e mi ricordo bellissime cose. 🔗 Leggi su Internews24.com

