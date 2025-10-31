Spalletti si presenta | Napoli resterà nel mio cuore ma ora inizia una nuova sfida con la Juventus

Internews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Spalletti, nuovo tecnico bianconero, ha chiarito alcuni aspetti: «Le mie parole sulla tuta? Parlavo solo di quella stagione». Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo passato al Napoli, rispondendo alle critiche arrivate da una parte della piazza azzurra dopo il suo approdo in bianconero. L’ex tecnico dell’ Inter ha voluto chiarire il senso delle sue vecchie dichiarazioni e ribadire il legame affettivo con la città dove ha conquistato lo scudetto nel 2023. «Non sono contenti a Napoli del mio arrivo qui? Io ho lasciato qualcosa in tutte le città in cui ho allenato e mi ricordo bellissime cose. 🔗 Leggi su Internews24.com

spalletti si presenta napoli rester224 nel mio cuore ma ora inizia una nuova sfida con la juventus

© Internews24.com - Spalletti si presenta: «Napoli resterà nel mio cuore, ma ora inizia una nuova sfida con la Juventus»

Contenuti che potrebbero interessarti

spalletti presenta napoli rester224Juve, Spalletti si presenta: “Spero di rientrare nel giro Scudetto”. Le risposte su Vlahovic e Napoli - Lo fa con convinzione, con una decisione collegiale, e con l’intento di fornire ai colori bianconeri una squadra rappresentata da un dna chiaro, ... Da sport.quotidiano.net

spalletti presenta napoli rester224Spalletti Juve: il tecnico ex Roma e Napoli si presenta: «Sensazioni bellissime, sappiamo tutti qual è la storia e l’organizzazione di questo club. Scudetto? Ecco come la ... - Spalletti Juve: l’ex ct della Nazionale ed ex tecnico di Roma e Napoli parla in conferenza stampa: «Scudetto? Lo riporta lazionews24.com

spalletti presenta napoli rester224Spalletti si presenta alla Juventus, le frasi celebri - Ecco le sue prime parole destinate a contratto, obiettivi, valore della rosa e rapporto con i giocatori in spogliatoio Luciano Spalletti ... Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Presenta Napoli Rester224