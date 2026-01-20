Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 15 | 25

Ecco un'introduzione chiara e sobria, adatta a Google e lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità e i servizi di trasporto nella regione Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 15:25. Si segnalano code sulla Pontina, Cassia e Casilina, e limitazioni sui treni Roma-Viterbo a causa di lavori di rinnovo. Si consiglia di consultare i dettagli sul sito Astral Infomobilità. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo ancora alla Pontina all'altezza di Castel Romano prestare attenzione sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina code tra finocchio e Tor Bella Monaca nei due sensi di marcia facciamo ora al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze di treni sono da Viterbo alle 17:15 e da Catalano alle 17:25 il servizio prosegue con i bus sostitutivi per il trasporto marittimo causa condizioni meteo avverse non verranno effettuate alcune corse laziomar di oggi tra Formia Ventotene Ponza invitiamo a visitare il sito alla pagina dedicata per avere maggiori dettagli ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse se un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 20:25Ecco un’introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datati 15 gennaio 2026 alle ore 20:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20:25Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico.

