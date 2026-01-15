Ecco un’introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datati 15 gennaio 2026 alle ore 20:25. Astral Infomobilità fornisce le ultime notizie in tempo reale sulla situazione del traffico, con alcune chiusure e cantieri attivi sulle principali autostrade. Si segnala che, fino al 15 aprile 2026, è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene a bordo, per garantire la sicurezza di tutti durante i viaggi

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Sta rientrando nella norma lungo la rete viaria permangono crude residue sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite Ardeatina e Appia E numerosi sono i cantieri a 3D sulle principali autostrade Iniziamo dalla A1 Milano Napoli dove dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani 16 gennaio sarà chiusa per lavori l'uscita di ferro verso Napoli nella stessa fascia oraria chiuso anche lo svincolo di Ferentino in entrata e in uscita e lo svincolo di Orte nel tratto Firenze Roma qui per il traffico diretto a Firenze ci spostiamo infine sulla A24 Roma Teramo dove sempre per lavori è chiuso lo svincolo di Castel Madama per il traffico proveniente da Teramo l'aria per prevista per le 18 di domani 16 gennaio da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni giorno porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte di un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 11 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo ... romadailynews.it