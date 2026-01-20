Sul sito di via Saffi, è in corso un importante intervento di riqualificazione, parte di un piano di investimenti approvato dal Comune di Forlimpopoli. L’intervento, che coinvolge aree strategiche e edifici pubblici, rappresenta un passo significativo per il miglioramento urbano della città. Il progetto, dal valore di circa mezzo milione di euro, mira a valorizzare e rendere più funzionali gli spazi cittadini, contribuendo allo sviluppo locale.

La riqualificazione di alcune aree strategiche della città e importanti interventi su edifici pubblici rappresentano i punti centrali del piano degli investimenti del Comune di Forlimpopoli approvato lo scorso 30 dicembre in consiglio comunale. Sono già state avviate le fasi progettuali di riqualificazione di via Saffi e di piazza Trieste. "Le idee di riqualificazione per via Saffi verranno presentate nelle prossime settimane – spiega l’assessore ai lavori pubblici Aride Poletti – sia nella competente commissione, sia negli incontri con i cittadini". L’intervento si rende necessario a causa delle condizioni della pavimentazione in pietra, oggi fortemente ammalorata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Saffi, ecco il cantiere da mezzo milione

Leggi anche: Ecco il nuovo volto della piazza. Alberi, spazio-eventi e socialità. Il progetto da un milione e mezzo

Come ha passato il Capodanno Michelle Hunziker? 1 milione e mezzo per un appartamento, ecco dove è andataMichelle Hunziker ha trascorso il Capodanno in modo speciale, passando dalle suggestive Dolomiti alle spiagge del Messico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Via Saffi, ecco il cantiere da mezzo milione - Forlimpopoli, la pavimentazione in pietra è fortemente ammalorata. ilrestodelcarlino.it