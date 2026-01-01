Come ha passato il Capodanno Michelle Hunziker? 1 milione e mezzo per un appartamento ecco dove è andata
Michelle Hunziker ha trascorso il Capodanno in modo speciale, passando dalle suggestive Dolomiti alle spiagge del Messico. Dopo aver investito un milione e mezzo di euro in un appartamento, ha deciso di dedicarsi a un momento di relax in un contesto esotico. La sua scelta di cambiare ambientazione riflette un desiderio di rinnovamento e tranquillità, caratteristica di un inizio d’anno all’insegna della semplicità e del benessere.
Dalle Dolomiti innevate alle spiagge caraibiche del Messico: Michelle Hunziker ha scelto di concludere il 2025 con un cambio di scenario radicale. Dopo aver trascorso il Natale tra neve fresca e scarponi da montagna, la conduttrice svizzera ha optato per il bikini e il mare cristallino per festeggiare l’arrivo del 2026. Non una fuga solitaria, ma una vacanza di famiglia in grande stile, con un resort che definire lussuoso sarebbe persino riduttivo. La comitiva è di quelle che richiedono una logistica importante: oltre a Michelle, sono partite le figlie Sole e Celeste Trussardi, Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. 🔗 Leggi su Screenworld.it
