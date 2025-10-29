Ecco il nuovo volto della piazza Alberi spazio-eventi e socialità Il progetto da un milione e mezzo

Ci sarà un filare di alberi che riprenderà il tracciato della vecchia via Roma, con aiuole e panchine. Lo spazio del sagrato, invece, quello davanti alla chiesa sarà riqualificato e potrà ospitare eventi civili e religiosi. È il nuovo volto della piazza S.S. Pietro e Paolo di Pregnana Milanese. Dopo il via libera al progetto preliminare e al progetto di fattibilità tecnico economica, l’iter prosegue con la progettazione esecutiva. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di centrosinistra è quello di fare la gara d’appalto nel 2026 e iniziare i lavori dopo l’estate, "si tratta di un intervento di circa 1,5 milioni di euro, i soldi sono già stanziati a bilancio - dichiara il sindaco Angelo Bosani - la piazza attuale è stata realizzata alla fine degli anni Novanta, quindi ha bisogno di un importante intervento di riqualificazione ma anche di riorganizzazione degli spazi, in modo che possa diventare un luogo di riferimento per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco il nuovo volto della piazza. Alberi, spazio-eventi e socialità. Il progetto da un milione e mezzo

