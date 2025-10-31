Aversa traffico in tilt | lunghe code e disagi in tutta la città

Traffico paralizzato ad Aversa, dove la circolazione è diventata un incubo per automobilisti e residenti. Mercoledì sera, in particolare, la città normanna è rimasta bloccata per ore, con lunghe code e disagi lungo le principali arterie. A pesare sul congestionamento, i lavori in corso e la chiusura di via Nobel, una delle vie di collegamento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, traffico in tilt: lunghe code e disagi in tutta la città

Contenuti che potrebbero interessarti

#Aversa. Caos #traffico #zonaTribunale: #parcheggi selvaggi mandano in tilt la #circolazione - facebook.com Vai su Facebook

Traffico in tilt e lunghe code all'Eur dove è in corso la «Cybertech Europe 2025» - Chiusure stradali e le deviazioni programmate per consentire lo svolgimento oggi e domani della manifestazione CyberTech Europe alla Nuvola ... Segnala roma.corriere.it

Incidente vicino alla Galleria delle Laste: quattro feriti e traffico in tilt - Tre feriti lievi, tra cui un bambino di nove anni, e una ventunenne più grave, con pesanti ripercussioni sul traffico con il blocco della tangenziale di Trento. Si legge su rainews.it

Sciopero e incidenti, mattina di traffico in tilt tra la Foce e la Valbisagno - Le cause sono riconducibili alla manifestazione dei lavoratori di Amiu davanti al centro di raccolta Volpara in lungobisagno Dalmazia e alla serie di incidenti avvenuti nell’ora di punta ... primocanale.it scrive