Il furto che indigna | rubato il pulmino ai ragazzi di Villa Silvia

A Roccapiemonte, è stato rubato il pulmino di Villa Silvia, centro di riabilitazione per ragazzi con disabilità. Un episodio che rappresenta un danno anche simbolico, poiché mette in difficoltà le attività e il sostegno offerti a bambini e famiglie. La comunità si unisce nel cordoglio e nell’appello affinché si possa ritrovare il veicolo e garantire continuità ai servizi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.