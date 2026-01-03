Il furto che indigna | rubato il pulmino ai ragazzi di Villa Silvia
A Roccapiemonte, è stato rubato il pulmino di Villa Silvia, centro di riabilitazione per ragazzi con disabilità. Un episodio che rappresenta un danno anche simbolico, poiché mette in difficoltà le attività e il sostegno offerti a bambini e famiglie. La comunità si unisce nel cordoglio e nell’appello affinché si possa ritrovare il veicolo e garantire continuità ai servizi.
Un furto che va oltre il danno materiale. A Roccapiemonte è stato rubato il pulmino di Villa Silvia, centro di riabilitazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per ragazzi con disabilità e per le loro famiglie. A dare notizia dell’accaduto è stata la stessa struttura con un lungo e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
