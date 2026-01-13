La denuncia del Pd | Il ponte della Libertà ridotto a mulattiera dall' incuria dai ritardi e dai silenzi del centrodestra
Il Pd denuncia lo stato del Ponte della Libertà, definendolo una “mulattiera” a causa di incuria, ritardi e silenzi del centrodestra. Il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e i consiglieri comunali si sono recati sul posto per evidenziare i danni alla struttura e l’usura del manto stradale, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza e funzionalità.
“Una mulattiera”. Così si presenta il manto stradale del Ponte della Libertà denunciano il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e i consiglieri comunali Pd che sul posto si sono fatti immortalare con i cerchioni in mano proprio per denunciare i danni che i mezzi subirebbero, ma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Emanuele Fiano contestato dai ProPal e ora pure dai giovani del Pd
Leggi anche: VIDEO | Fermo il cantiere della Casa di comunità di Penne alle prese co ritardi, fondi mancanti e amianto: la denuncia del Pd
Pd, degrado inaccettabile sotto il Ponte della Libertà a Pescara - "Situazione di degrado scandaloso e di pericolo" nelle aree sotto e in prossimità del Ponte della Libertà, sulla sponda sud del fiume Pescara. ansa.it
Un video, ora finito per circolare in rete, ritrae gli istanti in cui viene fatto saltare il museo della statua al Ponte dei Leoni di Monza. Identificati e perquisiti i presunti vandali, il sindaco di Monza Pilotto ha sporto denuncia. - facebook.com facebook
#Monzanews #dasapere ++Ponte dei Leoni sfregiato: procede l’attività per l’individuazione dei responsabili. All’alba di questa mattina le prime perquisizioni++ Proseguono le indagini congiunte da parte del Comando della #PoliziaLocale di #Monza e della # x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.