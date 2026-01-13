La denuncia del Pd | Il ponte della Libertà ridotto a mulattiera dall' incuria dai ritardi e dai silenzi del centrodestra

Il Pd denuncia lo stato del Ponte della Libertà, definendolo una “mulattiera” a causa di incuria, ritardi e silenzi del centrodestra. Il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e i consiglieri comunali si sono recati sul posto per evidenziare i danni alla struttura e l’usura del manto stradale, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza e funzionalità.

