Italia Viva contro il patrocinio comunale all' evento di Bocchino | Atto gravissimo mai accaduto a Ortona

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Viva Ortona critica duramente la decisione del sindaco Angelo Di Nardo di concedere il patrocinio comunale all’evento dell’8 novembre che vedrà protagonista Italo Bocchino, ex parlamentare e opinionista televisivo, impegnato nella presentazione del suo libro «Perché l’Italia è di destra –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

italia viva contro patrocinioItalia Viva critica Decaro: «Noi esclusi dalle liste». E Delli Noci lo punzecchia - Lo ripetono dal fronte del centrodestra, ma adesso i mugugni arrivano anche direttamente dall'interno della coalizione che sostiene Antonio Decaro: «Il centrosinistra pugliese ... Secondo quotidianodipuglia.it

Italia Viva contro Meloni per un viaggio a New York. La premier: "Con mia figlia a mie spese". E annuncia querele - Gli esponenti di Italia viva avevano chiesto che la presidente del Consiglio rispondesse sugli impegni del fine settimana, non avendo preso parte ad alcuni appuntamenti pubblici. Si legge su ilfoglio.it

Meloni si infuria con Italia Viva: “Ero a New York con mia figlia, usato volo di linea. Azioni legali contro notizie infondate” - Roma, 8 settembre 2025 – Dove era la premier Giorgia Meloni il weekend scorso se non al Forum di Cernobbio, alla camera ardente di Giorgio Armani e al Gran Premio di Formula uno a Monza? Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Italia Viva Contro Patrocinio