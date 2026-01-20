Antonio Vergara, 23 anni di Frattaminore, si prepara a scendere in campo in una partita di grande rilevanza in Champions League. Allenato da Antonio Conte, il suo ruolo sarà determinante in una delle serate più importanti della stagione. Il suo contributo può rappresentare un punto di svolta per la squadra, confermando la fiducia riposta in lui dall’allenatore e rafforzando la sua presenza nel contesto internazionale.

Antonio Vergara, anni 23 (quindi non un giovane, calcisticamente parlando) di Frattaminore. Conte si affida a lui nella serata dentro-fuori di Champions League. Si gioca a Copenaghen e il Napoli deve vincere se non vuole prematuramente dire addio ai play-off. Sarebbe uno smacco per i campioni d’Italia. Il Napoli, privo anche di Neres, Politano e Rrahmani, si affida quindi a Buongiorno in difesa, Elmas e Vergara che andranno a supportare Hojlund nel tridente che stasera dovrà dare fastidio ai padroni di casa. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale di sabato con il Sassuolo, nove assenti in totale e un uomo in più in panchina: Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara anche in Champions, Conte si affida a lui nella serata più importante

Napoli-Sassuolo, Conte pensa anche alla Champions: chance per Vergara dal 1’Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo al Maradona, con una partita importante in vista della Champions League.

Leggi anche: Napoli, ovviamente turnover per la Coppa Italia: Conte affida il centrocampo a Vergara ed Elmas (CorSport)

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Copenaghen-Napoli, Conte ha un dubbio: Spinazzola o Vergara nel tridente. Difficile che giochino Lucca e Lang (Sky) - Per Lang e Lucca proseguono le trattative per cederli, meglio non rischiarli ... ilnapolista.it