Napoli ovviamente turnover per la Coppa Italia | Conte affida il centrocampo a Vergara ed Elmas CorSport

Il Napoli domani alle 18 giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Antonio Conte sta preparando un ampio turnover, per lasciar spazio a chi magari ha giocato meno dall’inizio di stagione. La probabile formazione del Napoli in Coppa Italia. Il Corriere dello Sport scrive: Il Napoli indosserà un abito innovativo formato turnover: tanti cambi in vista, magari non undici su undici, ma soltanto per una questione di numeri. Di oggettiva disponibilità di calciatori: oltre agli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret, domani mancherà anche lo squalificato Marianucci per un residuo della precedente edizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

