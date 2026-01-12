Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Zelig 30

Per la prima puntata di Zelig 30, Vanessa Incontrada ha scelto un look sobrio ed elegante. Accanto a Claudio Bisio, ha contribuito a dare il tono all'edizione speciale del programma, che celebra tre decenni di comicità italiana. La sua scelta di abbigliamento ha sottolineato un’immagine semplice e raffinata, in linea con l’atmosfera di questa serata di festa e ricordo.

