Valentino vestì me e Gianfranco il giorno delle nozze | possedere un suo abito significava indossare bellezza e unicità

Valentino ha vestito me e Gianfranco nel giorno delle nozze, rappresentando un simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità di stile e creatività che ha contribuito a definire il panorama della moda italiana. Ricordare il suo contributo significa riflettere su un periodo di grande fermento e bellezza, fondamentale per il patrimonio culturale e sartoriale del nostro Paese.

Come è accaduto anche per Giorgio Armani, quando se ne va un gigante della moda, dell’eleganza e della celebrazione assoluta della femminilità come Valentino Garavani, è naturale ricordare con un po’ di nostalgia i momenti della nostra vita scanditi dagli anni che hanno caratterizzato la storia del costume del nostro Paese in uno dei periodi più sfavillanti e produttivi del made in Italy. Erano gli anni delle top model più iconiche di sempre come Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Naomi Campbell, delle sfilate milanesi più spettacolari e scenografiche frequentate da tutto il jet set internazionale, delle dive del cinema e delle principesse inguainate in lussuosi abiti da sera rosso carminio, il colore simbolo del couturier originario di Voghera, e di quella foto cimelio scattata davanti all’Arco della Pace -tramutato nel Duomo dalla stampa americana – in cui figuravano tutti gli stilisti che avevano dato lustro all’Italia nel mondo, da Valentino a Versace, da Armani a Ferrè, da Krizia a Fendi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

