mai indossare la fede prima delle nozze

Quotidiano.net | 10 dic 2025

Lo scambio delle fedi rappresenta un momento simbolico e significativo nel matrimonio, sottolineando l’impegno reciproco degli sposi. È importante rispettare alcune tradizioni e norme di comportamento per rendere questa cerimonia ancora più speciale e memorabile. In questo articolo, esploreremo perché è consigliabile non indossare la fede prima delle nozze e il suo valore simbolico.

Lo scambio delle fedi è un momento solenne. Gli anelli indicano la volontà degli sposi di volersi impegnare nella vita che si sta per intraprendere. La tradizione vuole che gli anelli nuziali si indossino sull’anulare sinistro. Alle fedi sono tradizionalemente associati anche alcuni riti scaramantici. Se durante la cerimonia una delle due dovesse cadere, non spetta agli sposi raccoglierle, ma all’officiante. E ancora: mai acquistare le fedi assieme all’anello di fidanzamento e, soprattutto, vietato indossarle prima della cerimonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

