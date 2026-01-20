Maxima d' Olanda Marie-Chantal di Grecia Maddalena di Svezia | le spose royal che hanno scelto Valentino per l' abito di nozze

Le spose delle famiglie reali europee, come Maxima d'Olanda, Marie-Chantal di Grecia e Maddalena di Svezia, hanno scelto Valentino per i loro abiti nuziali. Questo riconoscimento testimonia l’eleganza e la raffinatezza associati al marchio. Valentino si distingue come uno dei simboli di stile e tradizione nel mondo delle nozze royal, confermando la sua posizione tra le scelte più prestigiose per occasioni così speciali.

Ci sono personaggi che meriterebbero di essere immortali. E in qualche modo lo rimarranno. Uno di questi è Valentino. Il grande stilista, scomparso lunedì 19 gennaio all’età di 90 anni, è riuscito così tanto a influenzare la storia della moda da sopravvivere al naturale ciclo della vita, conquistando l’eternità con le sue creazioni. Creazioni che sono diventate iconiche, scelte da modelle, attrici e dive per il red carpet ma anche dalle royal per i loro matrimoni. Tra regine e principesse, ecco chi ha voluto brillare nel grande giorno con indosso una creazione dell'”ultimo imperatore”. GUARDA LE FOTO Kate Middleton: errori, curiosità, incidenti del suo Royal Wedding. 🔗 Leggi su Amica.it

Ecco le idee di stile che ho rubato a Kate Middleton, Victoria di Svezia e Maxima d'Olanda & Co. per sentirmi un po' royal anche ioIspirandoci allo stile di regine e principesse come Kate Middleton, Victoria di Svezia e Maxima d'Olanda, possiamo trarre semplici spunti di eleganza quotidiana.

