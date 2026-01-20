Valentino l’ex compagno Giammetti | Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti

Valentino Giammetti ricorda con affetto i momenti più significativi della sua vita con Valentino. Tra questi, il ricordo più vivo rimane il giorno in cui si sono incontrati per la prima volta, un momento che ha segnato l'inizio di una lunga storia condivisa. Un ricordo semplice, ma importante, che rappresenta il punto di partenza di un legame speciale e duraturo.

“Il ricordo più bello? Ce ne sono talmente tanti che non potrei neanche sceglierne uno. Forse il giorno che ci siamo conosciuti. Il più toccante”. Giancarlo Giammetti, ex compagno e socio di Valentino, parla così del celebre stilista, all’indomani della morte, avvenuta ieri all’età di 93 anni. Giammetti ha parlato ai cronisti fuori dalla storica sede della maison, in Piazza Mignanelli a Roma, dove è stata anche allestita la camera ardente. “Ha insegnato a rispettare la donna”. Giammetti si è soffermato sul rapporto indissolubile che ha legato Valentino all’immagine della donna, sottolineando come “dal punto di vista della creatività”, Valentino Garavani “ha insegnato a rispettare la donna, senza mai renderla ridicola con degli abiti che non andavano bene e che erano delle mascherature. 🔗 Leggi su Lapresse.it

