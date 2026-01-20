Giancarlo Giammetti ricorda il momento in cui si sono conosciuti come il ricordo più significativo dopo la scomparsa di Valentino. La loro relazione e collaborazione hanno segnato un capitolo importante nella moda italiana, lasciando un’eredità fatta di eleganza e rispetto reciproco. Queste parole riflettono il legame profondo e il valore di un’amicizia che ha attraversato decenni, contribuendo alla storia dello stilista e del suo lavoro.

"Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti, credo sia il più toccante". Lo ha detto Giancarlo Giammetti all'indomani della scomparsa dello stilista Valentino, ex compagno e socio dell'imprenditore. Ai giornalisti fuori dalla sede di Pm23 in piazza Miganelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente, ha detto: "Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare. La sua frase 'amo la bellezza, non è colpa mia'".

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

La vita privata di Valentino Garavani, dalla lunga relazione con il compagno Giancarlo Giammetti agli altri amori ai figli dello stilistaLa vita privata di Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore della maison Valentino, comprende una lunga relazione con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio.

