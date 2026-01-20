Valentino le cause della morte | Se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari

Valentino Garavani, noto come l’ultimo Re dell’Alta Moda italiana, è deceduto il 19 gennaio 2026 nella sua residenza romana. Circondato dall’affetto della famiglia, il suo contributo alla moda internazionale rimane un punto di riferimento. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama della moda e del design italiano.

Ci ha lasciati l’ultimo Re dell’Alta Moda italiana: Valentino Garavani, simbolo dell’eleganza italiana nel mondo, si è spento il 19 gennaio 2026, nella sua casa romana. Da sempre legato al famoso “rosso Valentino”, il colore che ne ha raccontato l’estro e la maestria sartoriale, l’Imperatore della Moda se n’è andato per cause naturali, circondato dall’affetto dei suoi cari, come si legge nella nota della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Valentino, le cause della morte. La notizia della scomparsa di Valentino Garavani è stata comunicata dalla Fondazione, che non ha condiviso dettagli sulle cause della morte. 🔗 Leggi su Dilei.it

