Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana circondato dall’affetto dei suoi cari Aveva 93 anni

Valentino Garavani, rinomato stilista italiano nato a Voghera nel 1932, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni. Figura di spicco nel mondo della moda, ha rappresentato con eleganza e raffinatezza l’identità dello stile italiano. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il settore, lasciando un’eredità di raffinatezza e creatività che ha attraversato decenni.

Addio Valentino. Si è spento a 93 anni uno degli stilisti italiani più noti al mondo. Nato a Voghera l'11 maggio del 1932, figlio di un elettricista, Valentino Garavani ha impersonato l'immagine stessa dell'eleganza. Ha vestito alcune delle donne più belle del mondo, tra dive del cinema, First Lady e top model. Un talento innato e una forza di volontà oltremisura lo portano a realizzare una carriera strepitosa e a portare avanti per oltre 45 anni uno dei brand più lussuosi al mondo. Dopo la Scuola di figurino a Milano, è a Parigi che compie i primi passi nella moda.

Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos è un racconto in 33 abiti e 12 opere d’arte che celebra l'eredità del couturier x.com

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21.00 al Ridotto del Teatro Valentino Garavani si parlerà di cinema, moda e cultura Ci sarà la possibilità di ammirare lo splendido abito creato dalla sezione Moda delle nostre alunne dell’Istituto Pascal ispirato agli abiti di - facebook.com facebook

