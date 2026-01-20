Valentino Garavani, celebre stilista italiano noto per il suo stile elegante e senza tempo, si è spento all'età di 93 anni. La sua carriera, caratterizzata da creazioni raffinate e distintive, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda. Valentino è stato un punto di riferimento per l’haute couture, portando il colore rosso e l’amore per il dettaglio al centro delle sue opere.

Il grande stilista, icona della moda italiana, è morto a 93 anni. Il mondo lo omaggia. Naomi, Claudia, Eva e le altre. L’amore col compagno della sua vita che posta una foto con una scritta: “Forever” Valentino, il gigante della moda, l'Ultimo Imperatore, protagonista dell'haute couture internazionale, ha salutato questo mondo all’età di 93 anni. Valentino Clemente Ludovico Garavani, era nato a Voghera l'11 maggio 1932. Con lui scompare il creatore dell'omonimo marchio, che amava il lusso e Roma, dove aveva lasciato il cuore, pur scegliendo Parigi per sfilare. E a Roma si è spento, nella serenità della sua residenza sull'Appia Antica, circondato dall'affetto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Valentino, l’amore con Giancarlo e il segreto del rosso: addio all’imperatore della moda

Argomenti discussi: Gli amori di Valentino Garavani morto oggi a 93 anni; Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: una vita insieme, tra amore, lavoro e silenzi scelti; Valentino e Giancarlo Giammetti, quei ragazzi dalla vita straordinaria. L'amore, l'ultimo post e una sola parola: Forever; Lo stilista Valentino e i suoi cani Carlini, un amore più forte dell’alta moda.

