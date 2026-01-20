Valentino l’amore con Giancarlo e il segreto del rosso | addio all’imperatore della moda

Valentino, celebre stilista e icona della moda internazionale, ci lascia all'età di 93 anni. Con il suo stile raffinato e il famoso rosso, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'haute couture. La sua carriera, ricca di successi e innovazioni, ha segnato un'epoca, rendendolo un punto di riferimento nel panorama fashion globale.

Il grande stilista, icona della moda italiana, è morto a 93 anni. Il mondo lo omaggia. Naomi, Claudia, Eva e le altre. L’amore col compagno della sua vita che posta una foto con una scritta: “Forever” Valentino, il gigante della moda, l'Ultimo Imperatore, protagonista dell'haute couture internazionale, ha salutato questo mondo all’età di 93 anni. Valentino Clemente Ludovico Garavani, era nato a Voghera l'11 maggio 1932. Con lui scompare il creatore dell'omonimo marchio, che amava il lusso e Roma, dove aveva lasciato il cuore, pur scegliendo Parigi per sfilare. E a Roma si è spento, nella serenità della sua residenza sull'Appia Antica, circondato dall'affetto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Valentino, l’amore con Giancarlo e il segreto del rosso: addio all’imperatore della moda Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda: morto a 93 anni il creatore del rosso eternoValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a 93 anni nella sua residenza romana. Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda” famoso per il 'Rosso', azienda venduta nel 2012 per $700mlnÈ deceduto Valentino Garavani, stilista italiano noto come “ultimo imperatore della moda”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lo stilista Valentino e i suoi cani Carlini, un amore più forte dell’alta moda - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - repubblica.it

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: una vita insieme, tra amore, lavoro e silenzi scelti - L'imperatore della moda, riservatissimo sul suo privato, ha vissuto una relazione di dodici anni con l'inseparabile braccio destro Giancarlo Giammetti, che qualche anno fa diceva: «Che incredibile amo ... vanityfair.it

Valentino e Roma, storia di un grande amore: sfilò «da imperatore» nella città che gli diede la fama - facebook.com facebook

Giancarlo Giammetti: “Io e Valentino, tra liti e tanto amore” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.