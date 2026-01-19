Addio a Valentino Garavani l’imperatore della moda | morto a 93 anni il creatore del rosso eterno

Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a 93 anni nella sua residenza romana. La Fondazione ha annunciato la sua scomparsa, che segna la fine di una lunga carriera dedicata all’eccellenza e all’eleganza nel mondo della moda. Il suo contributo ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, rendendo il suo nome sinonimo di stile e raffinatezza.

Valentino Garavani è morto a 93 anni: l’annuncio della Fondazione. Valentino Garavani si è spento oggi, all’età di 93 anni, nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. A darne l’annuncio ufficiale è stata la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che in una nota ha comunicato la scomparsa di uno dei più grandi stilisti della storia della moda internazionale, ribattezzato nel tempo “l’imperatore della moda”. Con lui se ne va non solo un creatore di abiti, ma un architetto dell’eleganza capace di trasformare la moda in un linguaggio universale, riconoscibile e immortale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in stile glamour senza tempo - Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. quotidiano.net