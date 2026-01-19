Quando i sarti di provincia diventarono stilisti | Versace Armani Ferré Con Valentino si chiude la belle époque della moda
L’evoluzione dei sarti di provincia in stilisti di fama internazionale ha segnato un passaggio fondamentale nella moda italiana. Versace, Armani e Ferré rappresentano questa trasformazione, mentre Valentino, con il suo nome semplice e riconoscibile, chiude simbolicamente quella che si può definire la “belle époque” del settore. Un percorso che ha portato talento e creatività dall’artigianato locale alle passerelle globali, consolidando l’eccellenza della moda italiana nel mondo.
Era uno dei rari casi in cui basta il nome di battesimo: Valentino, e stop (il Garavani era superfluo, esattamente come si dice Raffaello senza aggiungere Sanzio). E adesso che se n’è andato anche lui, salvo errori è rimasta solo Paola Fendi di quell’irripetibile gruppo di stilisti ritratti nel 1985 non sulla terrazza del Duomo di Milano come sempre si crede, ma davanti all’Arco della Pace: il Duomo fu fotomontato poi, perché gli americani quello conoscevano. E quindi l’impressione è che la morte di Valentino chiuda davvero la belle époque della moda italiana, gli anni ruggenti del made in Italy, l’evo in cui i sarti diventarono stilisti per la semplice ragione che diedero uno stile prima all’Italia e poi al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
