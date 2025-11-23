Ornella Vanoni e la passione per l’alta moda | dal metallo di Versace al rigore di Ferrè

Milano. 23 novembre 2025 – Chissà se per la sua definitiva tournée indosserà l’austero ed elegantissimo abito nero di Maria Grazia Chiuri per Dior che aveva appeso in uno dei suoi tanti armadi, secondo lei perfetto “quando mi farò seppellire”. Milanese, Ornella Vanoni ha incarnato l’eleganza colta e talvolta spregiudicata della sua città, muovendosi con disinvoltura tra teatri, atelier e salotti artistici. Fin dagli esordi al Piccolo Teatro di Giorgio Strehler negli anni ’50, dov’era la sua musa canora, Ornella ha intrecciato vita e arte con un gusto innato. Fu tra le prime a credere nel genio di un giovane Gianni Versace: lo stilista calabrese le inviò in dono alcuni abiti, dando così inizio a un sodalizio che fece epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ornella Vanoni e la passione per l’alta moda: dal “metallo” di Versace al rigore di Ferrè

