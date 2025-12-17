Simone Moro attacco cardiaco a 5mila metri | Sto bene tornerò a fare quel che voglio

Simone Moro, noto alpinista bergamasco, ha condiviso sui social un episodio di salute avvenuto a 5.000 metri di altitudine sull’Himalaya. Durante la discesa dal Mera Peak, ha avuto un attacco cardiaco, ma ha rassicurato i suoi follower sul suo stato di salute e sulla sua intenzione di tornare a perseguire le proprie passioni.

“Mi è successo quando ero a cinquemila metri”. L’alpinista bergamasco Simone Moro ha raccontato sui social l’episodio che lo ha messo seriamente a rischio sull’Himalaya, durante la discesa dal Mera Peak. Un malore improvviso ad alta quota, senza possibilità di assistenza immediata, che lo ha costretto a trascorrere un’intera notte a 5.000 metri in attesa dei soccorsi. Il suo racconto arriva direttamente dall’ospedale di Kathmandu, dove è rimasto sotto osservazione dopo il trasferimento sanitario. È lo stesso Moro a chiarire quanto accaduto, smentendo le voci circolate sul suo stato di salute: “Sto bene. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Simone Moro: “Una notte con l’attacco cardiaco a 5mila metri, ma sto bene. Mi hanno ripulito un’aorta tappata” Leggi anche: Simone Moro ha avuto un attacco cardiaco a 5mila metri: "Avevo l'aorta tappata". Come sta ora l'alpinista Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Simone Moro, sto bene e tornerò a fare quello che voglio. Dopo lattacco cardiaco in Tibet Simone Moro: «Ho avuto un attacco cardiaco, ma sto bene. A breve torno in Italia» - «Sono rimasto tutta la notte a 5mila metri, senza ossigeno, in attesa dell’elicottero», ha raccontato Simone Moro. ecodibergamo.it

“Ho avuto un attacco cardiaco a 5 mila metri, sono dovuto stare tutta la notte a 5 mila metri e senza ossigeno”: il racconto di Simone Moro dall’ospedale di Kathmandu - L'alpinista italiano Simone Moro parla dall'ospedale di Kathmandu: "Il cuore ha mandato l'allarme, ma ora sto bene" ... ilfattoquotidiano.it

“A 5 mila metri, senza ossigeno, per tutta notte son rimasto sotto attacco cardiaco” Le parole di Simone Moro a distanza di pochi giorni dal malore subito sull’Himalaya - facebook.com facebook

Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.