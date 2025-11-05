Vaccini contro influenza Covid e pneumococco | open day a Chieti

Primo open day senza prenotazione a Chieti per vaccinarsi contro influenza, Covid e pneumococco. L'iniziativa è dedicata alle categorie a rischio ed è promossa dalla Asl. Sabato 8 novembre, dalle ore 8.30 alle 13, le porte del centro vaccinale di Chieti, in via Padre Alessandro Valignani, saranno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

