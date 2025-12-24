Urla Allah Akbar nel centro di Sanremo | in arresto un nordafricano

Momenti di panico nella serata di ieri a Sanremo, nel pieno centro della città, dove un cittadino nordafricano in stato di alterazione ha iniziato a gridare " Allah Akbar " in corso Garibaldi, cuore pulsante della città ligure, davanti a un supermercato ancora aperto. Alcuni passanti hanno allertato i carabinieri, che sono arrivati in tempo rapidi e capendo che il soggetto era alterato hano proceduto con il fermo, non senza difficoltà, in modo tale da portarlo in caserma e procedere con l'identificazione e le accuse, che nei suoi confronti sono di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

