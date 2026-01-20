Uomini e Donne Flavio Ubirti ha scelto Nicole | per Martina ha scelto con la testa

Dopo la recente scelta di Flavio Ubirti nel programma Uomini e Donne, Martina Cardamone commenta la decisione, sottolineando se questa sia stata guidata più dalla testa o dal cuore. Flavio ha optato per Nicole, lasciando Martina con alcune riflessioni sulla dinamica della scelta. In questo articolo, analizziamo i dettagli della vicenda e le opinioni dei protagonisti.

Martina Cardamone dice la sua sulla scelta di Flavio Ubirti dopo Uomini e Donne, non ha usato il cuore?. Andrà in onda oggi a Uomini e Donne la continuazione della scelta di Flavio Ubirti che ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Nicole rinunciando quindi al suo rapporto con Martina Cardamone. Ieri in studio all’ex corteggiatrice tra le varie cose ha detto: “Quando ti guardo e sorridi mi sciolgo totalmente, però è anche vero che ho sempre detto di volere al mio fianco una ragazza con ho una compatibilità di carattere. Con te ho vissuto delle emozioni incredibili, ma sento che tra noi non riusciamo a prenderci. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

