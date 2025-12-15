Uomini e Donne anticipazioni Flavio Ubirti ha scelto | risposta e ospiti

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano un momento cruciale: Flavio Ubirti ha finalmente scelto la sua corteggiatrice. Durante la registrazione del 15 dicembre, il tronista ha ottenuto la risposta attesa dopo un percorso intenso e ricco di emozioni, segnando un punto di svolta nel suo percorso nel programma.

Secondo gli spoiler diffusi da Gemma Palagi, in studio c'erano degli ospiti speciali. Un clima carico di emozione, culminato in un bacio sulle note di Unico amore di Mina. Ex di U&D torna per corteggiare Ciro Solimeno?

