Uomini e Donne chi ha scelto Flavio Ubirti? Ultime esterne decisive

La scelta di Flavio Ubirti avverrà a Uomini e Donne tra il 15 e il 16 Dicembre 2025. Dopo mesi di conoscenze, confronti e qualche scossone, il tronista ha deciso di dedicare a Nicole Belloni e Martina Cardamone due esterne speciali di un’intera giornata ciascuna. Il pubblico attende la scena madre, mentre in studio l’aria è quella delle grandi occasioni. Ora resta un’unica domanda, la più semplice e la più difficile insieme — chi farà battere forte il cuore di Flavio? Gesto di Nicole sui social prima della scelta Flavio, il ragazzo “equilibrato” che non ama le scorciatoie. Classe 2001, originario di Figline Valdarno (Firenze), Flavio arriva a Uomini e Donne con un passato da portiere e il presente nel mondo della moda. Anticipazionitv.it

