Rapporti tra Italia e Germania | un docente leccese nel consiglio direttivo di Villa Vigoni

Lecceprima.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Ubaldo Villani Lubelli, presidente del Corso di laurea magistrale in Governance euromediterranea delle politiche migratorie dell’Università del Salento, è stato scelto dal ministero degli Esteri come membro del Consiglio direttivo di Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per il dialogo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Rapporti Italia Germania Docente