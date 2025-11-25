Rapporti tra Italia e Germania | un docente leccese nel consiglio direttivo di Villa Vigoni
LECCE – Ubaldo Villani Lubelli, presidente del Corso di laurea magistrale in Governance euromediterranea delle politiche migratorie dell’Università del Salento, è stato scelto dal ministero degli Esteri come membro del Consiglio direttivo di Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per il dialogo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
