A Davos, l’arrivo di Donald Trump al World Economic Forum suscita grande attenzione. Al centro dell’attenzione c’è anche Larry Fink, co-fondatore del forum e figura chiave nel mondo finanziario. La sua presenza e il suo ruolo sono fondamentali per comprendere le dinamiche di questa importante riunione internazionale, che riunisce leader mondiali, economisti e imprenditori.

Grande attesa e grande punto interrogativo a Davos. L’attesa è per Donald Trump, che arriverà domani in Europa e parteciperà per la prima volta di persona al World Economic Forum. Il punto interrogativo riguarda invece l’esito politico della sua presenza e il ruolo che potrà giocare Larry Fink, nuovo co-presidente del Forum, nel tentativo di disinnescare la mina Groenlandia, che vede contrapposti Stati Uniti ed Europa e rischia di mettere in crisi Nato e alleanza transatlantica. Uno scenario che inquieta i mercati globali e, in particolare, Fink, amministratore delegato di BlackRock, il più grande gestore di fondi al mondo, con circa 14 trilioni di dollari in asset gestiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Una sfida difficile, “spegnere” la furia di Trump: chi è Larry Fink, co-fondatore del forum di Davos

Una Davos formato Trump. Ecco la pattuglia americana al ForumAl Forum di Davos, la presenza di Donald Trump si distingue per la sua partecipazione diretta, senza collegamenti remoti.

Donald Trump mette la Groenlandia all’ordine del giorno del Forum di Davos: “Dev’essere degli Usa”Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha sollevato nuovamente la questione della sovranità sulla Groenlandia, affermando che l’isola dovrebbe appartenere agli Stati Uniti.

