Donald Trump mette la Groenlandia all’ordine del giorno del Forum di Davos | Dev’essere degli Usa
Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha sollevato nuovamente la questione della sovranità sulla Groenlandia, affermando che l’isola dovrebbe appartenere agli Stati Uniti. Per discutere questa possibilità, il presidente ha organizzato incontri con le parti interessate. La questione della Greenland ownership continua a essere al centro del dibattito internazionale, con attenzione alle implicazioni geopolitiche e strategiche di questa proposta.
Donald Trump insiste: la Groenlandia dev’essere degli Stati Uniti e pertanto ha organizzato un incontro con le “varie parti” interessate a margine del Forum economico di Davos, in corso in Svizzera fino al 23 gennaio. Ma non rinuncia alle minacce, in particolare contro il Regno Unito. “Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera”, ha scritto oggi Trump sul suo social Truth. “Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale. 🔗 Leggi su Tpi.it
Donald Trump detta l’agenda a Davos tra Groenlandia e i nuovi dazi UsaAl World Economic Forum di Davos, si discute di questioni globali e geopolitiche, tra tensioni commerciali e strategie internazionali.
