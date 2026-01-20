Un taxi per i bambini che affrontano la chemioterapia Parte la raccolta fondi

Da napolitoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita la raccolta fondi per un servizio di taxi gratuito dedicato ai bambini in terapia chemioterapica. Questa iniziativa nasce dall'esperienza quotidiana di ascolto e osservazione delle famiglie, per offrire loro un supporto pratico e rassicurante nel difficile percorso di cura. Con il contributo di tutti, vogliamo facilitare gli spostamenti e alleviare le difficoltà logistiche di chi affronta questa sfida.

“L’idea di un taxi gratuito dedicato ai bambini che devono recarsi in ospedale per la chemioterapia è nata perché vivendo ogni giorno a contatto con le persone abbiamo modo di osservare e ascoltare le difficoltà delle famiglie quando devono accompagnare i bambini nelle varie fasi di un percorso.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Accoglienza disabili . Parte la raccolta fondi per l’Opera Santa Rita

Leggi anche: Parte la raccolta fondi per riqualificare i centri sportivi di Galbiate

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Per le Olimpiadi i taxi potrebbero essere a turno libero; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio; Sciopero dei taxi a Roma: Vogliamo regole per tutti. Troppi i furbetti del finto noleggio; primi risultati dello sciopero, scongiurate le manovre delle multinazionali sulla legge quadro per i Taxi.

un taxi per iUn taxi per i bambini che affrontano la chemioterapia. Parte la raccolta fondi - Si chiama Taxi del sorriso il progetto crowdfunding di lanciato dall'Associazione Oltre l’Orizzonte Aps acquistare l'auto per accompagnare i piccini alle terapie ... napolitoday.it

un taxi per iOltre l’Orizzonte APS: nasce il Taxi del sorriso per i bambini in cura - L’associazione lancia un crowdfunding per acquistare un veicolo che accompagni i piccoli pazienti durante le terapie chemioterapiche. Un taxi gratuito dedicato ai bambini che devono recarsi in ... ildenaro.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.