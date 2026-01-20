Un taxi per i bambini che affrontano la chemioterapia Parte la raccolta fondi

È partita la raccolta fondi per un servizio di taxi gratuito dedicato ai bambini in terapia chemioterapica. Questa iniziativa nasce dall'esperienza quotidiana di ascolto e osservazione delle famiglie, per offrire loro un supporto pratico e rassicurante nel difficile percorso di cura. Con il contributo di tutti, vogliamo facilitare gli spostamenti e alleviare le difficoltà logistiche di chi affronta questa sfida.

"L'idea di un taxi gratuito dedicato ai bambini che devono recarsi in ospedale per la chemioterapia è nata perché vivendo ogni giorno a contatto con le persone abbiamo modo di osservare e ascoltare le difficoltà delle famiglie quando devono accompagnare i bambini nelle varie fasi di un percorso.

