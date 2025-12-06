Accoglienza disabili Parte la raccolta fondi per l’Opera Santa Rita
Intesa Sanpaolo sostiene il progetto "Più accoglienza, più cura" della Fondazione Opera Santa Rita attraverso una raccolta fondi del programma formula della banca, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Il progetto è stato selezionato nell’ambito della divisione banca dei territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, per far crescere la Comunità “Clitumno” e dare a chi vive la disabilità uno spazio sicuro, umano e ricco di possibilità. Tutti possono partecipare fino al 31 dicembre alla raccolta fondi con una donazione attraverso la pagina dedicata al progetto sul sito web For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
