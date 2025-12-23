Parte la raccolta fondi per riqualificare i centri sportivi di Galbiate

È iniziata una raccolta fondi promossa dall'A.S.D. Sala Galbiate 1974 per riqualificare i centri sportivi locali. Questa iniziativa mira a migliorare gli impianti e favorire lo sviluppo dello sport giovanile nel territorio lecchese. La partecipazione della comunità è fondamentale per garantire un futuro più accessibile e qualificato per gli sportivi di Galbiate.

Una sfida ambiziosa per il futuro dello sport giovanile nel territorio lecchese. L'A.S.D. Sala Galbiate 1974 ha avviato una campagna di raccolta fondi con l'obiettivo di riqualificare i centri sportivi della comunità di Galbiate. L'iniziativa nasce dalla volontà di offrire ai giovani atleti del.

