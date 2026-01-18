UFFICIALE! RAI1 | SHOW MUSICALE DIVERSO PER MILLY CARLUCCI AL SABATO SERA

Rai1 annuncia ufficialmente il debutto del nuovo show musicale “Diverso”, condotto da Milly Carlucci, in programmazione nel sabato sera della prossima primavera. Dopo diverse indiscrezioni, la conferma arriva dai vertici della tv pubblica, che confermano l’arrivo di un talent dedicato alla musica. Questa nuova produzione si inserisce nel palinsesto della rete, offrendo agli spettatori un appuntamento dedicato alla musica e alla scoperta di nuovi talenti.

Dopo tante indiscrezioni, ora la certezza per voce dei vertici della Tv di Stato. Milly Carlucci condurrà in primavera un nuovo talent musicale nel sabato sera di Rai1. Il Cantante Mascherato anche quest’anno rimane nel cassetto, così come il revival di Notti sul Ghiaccio. Non c’è budget, i soldi sono finiti, si ripete nei corridoi. E o si fanno bene o non si fanno. Allora spunta uno show musicale. Dagospia ha parlato niente meno che di un nuovo Canzonissima, il primo talent musicale della tv italiana, nato in radio come torneo di canzoni nel 1956 con il titolo “Le Canzoni della Fortuna”, per approdare in tv nel 1958. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Milly Carlucci alla ricerca di uno show per il sabato sera

In vista della primavera, Milly Carlucci si prepara a tornare in prima serata nel sabato sera. Attualmente, sono in corso valutazioni su quale programma condurre, anche se la questione principale rimane la disponibilità di budget. L'articolo

