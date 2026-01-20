Un giunto rotto sui binari dell' alta velocità il numero delle vittime che rischia di raddoppiare | cosa sappiamo dell' incidente ferroviario in Spagna

L'incidente ferroviario avvenuto in Andalusia il 20 gennaio ha causato un grave incidente sulla linea ad alta velocità. Un giunto rotto sui binari ha provocato, secondo le prime ricostruzioni, un incidente che potrebbe portare a un aumento delle vittime. In risposta, il governo spagnolo ha dichiarato lutto nazionale, evidenziando la gravità dell'evento e l'importanza di fare chiarezza sulle cause.

Da oggi, 20 gennaio, è lutto nazionale in Spagna per l'incidente ferroviario sulla linea ad alta velocità in Andalusia. Il bilancio è, al momento, di 40 morti accertati. Si teme che siano più del doppio: ci sono infatti 37 dispersi e alcuni degli oltre cento feriti sono gravissimi.

Spagna, la strage nello scontro ferroviario per colpa di «un giunto rotto sui binari». L’ipotesi sul disastro: le vibrazioni denunciate dai macchinistiIl recente incidente ferroviario avvenuto in Spagna ha causato 39 vittime e più di 100 feriti.

Spagna, la strage del binario rotto: cosa ha provocato lo schianto fra i treni dell’alta velocitàUn guasto nei binari, come un giunto rotto, può avere conseguenze gravi.

