Spagna la strage nello scontro ferroviario per colpa di un giunto rotto sui binari L’ipotesi sul disastro | le vibrazioni denunciate dai macchinisti

Il recente incidente ferroviario avvenuto in Spagna ha causato 39 vittime e più di 100 feriti. Secondo le indagini, il disastro potrebbe essere stato provocato da un giunto rotto sui binari, con le vibrazioni denunciate dai macchinisti come possibile causa. La vicenda solleva ancora dubbi sulle condizioni di sicurezza e sulla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie nel paese.

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente ferroviario avvenuto domenica sera in Spagna, che ha provocato 39 morti accertati e oltre 100 feriti. Secondo quanto riportato da Reuters, citando una fonte vicina alle indagini, uno dei fattori alla base del deragliamento potrebbe essere la presenza di un giunto rotto sui binari. Le analisi tecniche avrebbero evidenziato un’usura nella giunzione tra le sezioni della rotaia, che aveva creato uno spazio progressivamente più ampio man mano che i treni continuavano a transitare. Gli esperti ritengono che il guasto fosse presente da tempo e che potrebbe rivelarsi cruciale per determinare le cause esatte dell’incidente e identificare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Open.online

